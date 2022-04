"La realización personal no llega con la fama”: Laura Pausini habla de su primera película

La cantante italiana Laura Pausini, con una destacada trayectoria musical y más de 80 premios en su carrera, estrenó su cinta 'Laura Pausini: un placer conocerte'. “No es documental ni película, son las dos cosas juntas. Al principio, hay una pequeña introducción donde se ve a una niña actriz que hace mi versión infantil, después una actriz interpretando a la Laura adolescente y pasa al Festival de San Remo donde yo gané; de ese momento en adelante empiezan a verse dos vidas paralelas: la Laura famosa, la que conocen en Colombia, y la Laura que no ha ganado ese festival y entonces no es famosa”, explicó la artista.

Para la intérprete de éxitos como 'La Soledad', 'Se fue' y 'Amores extraños', este es un sueño que nació durante la pandemia del coronavirus , con el objetivo de demostrarles a sus seguidores que la felicidad y la realización personal no radica en la fama ni en el reconocimiento como muchos piensan, sino en vivir a plenitud las cosas sencillas y que generen emoción como la cerámica, una de sus pasiones que la audiencia conocerá en la película.

“La realización personal de cada uno de nosotros no llega con la fama y es un punto de vista particular y raro probablemente, porque quien habla de todo eso es una persona que desde hace 30 años vive la fama y he comprendido que todo lo que me da orgullo, lo que me hace sentir una persona realizada no proviene ni de mis premios ni de mi fama”.

Laura Pausini durante el rodaje de la película. Prime Video

Por eso, la película aborda momentos íntimos y permite al espectador entrar en su vida personal, ya que para Laura Pausini lo más importante es que la gente rompa estereotipos. “Desde hace años nos enseñan que tenemos que vencer, que tenemos que ser los mejores en nuestro trabajo, tenemos que demostrar a todos que si pierdes no vales nada. Pues la vida no es así, eso es quizás algo que alguien quiere inculcar, pero no es así, según mi opinión”, sostuvo la artista que espera que la reflexión que plantea su película tenga un impacto positivo en todas las personas que la vean.