La serie de superhéroes de Marvel 'WandaVision' lanzó un hechizo en los premios MTV

La serie de superhéroes de Marvel 'WandaVision' fue la gran ganadora de los premios MTV Movie and TV Awards el domingo, cuando Sacha Baron Cohen se burló de su reciente derrota en los Óscar, con un poco de ayuda de Borat, Bruno y la pandilla.

'WandaVision', que toma personajes de las películas más taquilleras de superhéroes de Marvel y traslada la acción a la plataforma de transmisión Disney +, ganó cuatro premios en la ceremonia de Los Ángeles, incluido el de mejor espectáculo.

La extraña, pero aclamada serie ambientada en un mundo inspirado en comedias de situación, también obtuvo la mejor actuación en una serie para su estrella Elizabeth Olsen, mejor villana para Kathryn Hahn y "mejor pelea".

"Esto es bananas, todo esto, todo este año ha sido tan alucinante", dijo Hahn, una de las varias estrellas para referirse al impacto de la pandemia, con la entrega de premios en vivo en persona que tuvo lugar en Hollywood.

El fallecido Chadwick Boseman , quien sorprendentemente no pudo ganar póstumamente como mejor actor por 'Ma Rainey's Black Bottom' en los Óscar del mes pasado, fue honrado como mejor interpretación en una película.

Los premios no distinguen entre actores masculinos y femeninos y han honrado a Hollywood desde 1992 con estatuillas de "palomitas de maíz de oro" para categorías no convencionales, incluido el de "mejor beso".

Los premios, que se llevan a cabo al comienzo de la temporada de éxitos de taquilla del verano y son votados en línea por el público, tienden a reconocer más favoritos comerciales y de la corriente principal que otras ceremonias.

'To All the Boys: Always and Forever', la conclusión de la trilogía de comedias románticas para adolescentes de Netflix, adaptada de las novelas para adultos jóvenes de Jenny Han, fue nombrada mejor película.

Baron Cohen ganó un premio no competitivo. Aceptó en un video que lo veía discutiendo con varios de sus propios personajes cómicos y frecuentemente inapropiados, como Borat y Ali G.

"Justo antes de que alguien más lo haga, me cancelaré oficialmente", bromeó.

"De hecho, estaba ansioso por ver esto después de perder en los Óscar. Puedes quedártelo. Vamos, eres una caricatura", le dijo a Bruno, su alter ego gay de la moda austriaca, entregándole su estatuilla.

Baron Cohen había sido nominado como mejor actor secundario en 'El juicio de los 7 de Chicago' y mejor guion adaptado por 'Borat Subsequent Moviefilm', pero no ganó ninguno de los premios de la Academia.

Scarlett Johansson también fue honrada por su carrera.

El lunes se llevará a cabo la inauguración de los 'Premios MTV Movie & TV: Unscripted' que celebran la televisión de realidad.