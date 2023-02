Laura Bozzo y su preferencia para las relaciones amorosas: “Prefiero ser consentida por un joven”

En medio del programa ‘La casa de los famosos 3’ de Telemundo, la presentadora Laura Bozzo confesó su preferencia de tipo de hombres en una relación amorosa.

Durante el show, que reúne a personalidades del entretenimiento, la peruana de 70 años reveló sus gustos personales.

“Me dicen mis hijas: ‘entras a la casa y te besas al Potro, vas a la gala y te besas al Jonathan, qué vergüenza’ y digo ¿por qué vergüenza? Merezco disfrutar... hago lo que siento, si me quiero chapar (besar) a un tipo, me lo chapo pues. Prefiero ser consentida por un joven que ser enfermera de uno”, precisó.

Incluso, en este programa se vio a Laura Bozzo muy cercana al actor mexicano Jonathan Islas y a Luis ‘Potro’ Caballero, protagonista del programa ‘Acapulco Shore’, ambos personajes son menores que ella.

Roban a Laura Bozzo

Laura Bozzo preocupó a sus seguidores luego de denunciar que sufrió un intento de robo mientras se dirigía en su carro a Acapulco, México. La presentadora contó que vivió momentos de terror después de que delincuentes le rompieron su vehículo en el mes de diciembre del pasado año 2022.

"Quiero denunciar que no solo me pasó a mí, fueron varios carros que sufrieron lo mismo. Ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩 Había camionetas para asaltar. Gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo, fue una pesadilla, pero alerto a mi público. Han suspendido la seguridad, no hay policía y es tierra de nadie. En estas fiestas tomen sus precauciones 😩 aún ando aterrada, pero bien 🙏", escribió en su cuenta de Instagram en ese entonces.

"Qué bueno que estés bien, eso es lo más importante y todos estaremos más al tanto en esa carretera", “Oh Dios, Laura, gracias a Dios no te pasó nada a ti, lo del carro se puede reparar 🙏🙏" y "Tierra de nadie, esa es la palabra correcta", le respondieron sus seguidores por aquel entonces.

¿Una demanda?

En el año 2018, Laura Bozzo demandó a una película por utilizar su frase. Exigió un millón de dólares en compensación y que retiraran de la cinta ‘Caiga quien caiga’ toda imagen y palabras que tengan que ver con ella.

La presentadora recalcó que es la propietaria de la expresión “que pase el desgraciado”, por lo que “nadie puede usar la frase”.