Lina Tejeiro hizo un recuento de sus cirugías y reveló que tuvo anorexia y bulimia: "Odié mi cuerpo"

"Varias veces he dicho que he tenido relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tuve conmigo", así empezó la actriz Lina Tejeiro un conmovedor video que publicó en sus redes sociales y en el que reveló las luchas que ha tenido para aceptar su cuerpo.



La famosa actriz conmovió a sus más de 10 millones de seguidores con las palabras que dio en un metraje de algunos minutos compartido en su perfil oficial y en el que no solo recordó todas las veces que ha pasado por el quirófano, sino que también los trastornos alimenticios que enfrentó.

Tejeiro reveló que desde los 12 años "vivía en guerra con el espejo, a esa edad ya odiaba mi cuerpo". Tan solo dos años más tarde, la llanera ya había sido diagnosticada con anorexia y bulimia.

A pesar de un diagnostico que podría haber encendido alarmas, la manera en la que Lina Tejeiro percibía su cuerpo seguía sin ser positiva, por lo que su primera cirugía plástica, una liposucción, llegó antes de los 18 años.



Agregó que luego se realizó una reducción de los senos y a los 24 años, en la búsqueda de "mejorar el aspecto" de sus glúteos, "me inyectaron biopolímeros". Sus siguientes cirugías no han sido estéticas: pasó por dos extracciones de biopolímeros.

Lina Tejeiro tiene 31 años y señaló que, incluso después de todo lo que ha pasado, siguió sin querer su cuerpo. "Lo odié, odié la fibrosis en el abdomen, las cicatrices en mis senos y en los glúteos, odié el día que me dijeron que tenía biopolímeros".

Publicidad

La actriz reconoció que eran decisiones que había tomado en aras de ser "atractiva" para la sociedad y por "falta de amor propio". Agregó que en la actualidad está llevando a cabo un proceso para mejorar la relación con su cuerpo y encontrar un balance con la comida.



"No ha sido fácil", aseguró. Pero señaló que con el tiempo, "gracias a mis decisiones equivocadas, he construido el brío con el que ahora acepto las consecuencias de mis desaciertos".

La actriz Lina Tejeiro, que recientemente lloró por la pérdida de una de sus mascotas, reconoció la enseñanza más valiosa de todas estas experiencias: "Aceptar que no soy solo una cara bonita, no me hace valiosa tener un cuerpo perfecto. Lo que realmente me hace única y valiosa es tener un corazón bonito".