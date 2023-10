Mario Cimarro está "decepcionado" por el beso de Juan Reyes y Rosario Montes en Pasión de Gavilanes

Todas las noches, la nueva temporada de Pasión de Gavilanes , de Caracol Televisión, sorprende a los televidentes con los nuevos dramas a los que las familias Reyes Elizondo se enfrentan. Mario Cimarro, quien interpreta a Juan Reyes, se refirió al difícil momento que pasa su personaje.



En la trama de la segunda temporada, una de las parejas más queridas por los televidentes, la de Juan Reyes y Normal Elizondo, está atravesando una crisis. Ella parece estar interesada en un nuevo hombre de la región, mientras que el desespero lleva al protagonista a comportarse de manera equivocada.

Juan Reyes besó e intentó propasarse con Rosario Montes, luego de que la encontrara acosando a su hijo mayor Juan David, y fue descubierto por Norma. Esta escena causó mucho conflicto a nivel nacional e internacional para los fanáticos de la serie.

Ante toda la polémica que se causó, Mario Cimarro decidió expresar en un video sus sentimientos al interpretar esta escena. Al igual que mucho de sus seguidores, señaló que no estaba orgulloso de Juan.



El actor cubano respondió preguntas de sus seguidores y una de ellas fue si Juan y Norma se separarían después de lo que pasó. "Es que pobrecito Juan, miren cómo lo trata Norma, lo cachetea frente a sus hijos, no le hace el amor y se pone a coquetear con otro".

Agregó que "le tocó a Juan besar a Rosario Montes" y señaló que, como él veía la situación de su personaje, venía enfrentando una gran presión al no saber cómo manejar los celos que siente al ver a la mujer que ama con otro.

Publicidad

Mario Cimarro se dirigió a los fanáticos y señaló que, desde el momento en que supo que tenía que besar al personaje de Zharick León, no estuvo de acuerdo. "Yo también cuando lo leí pensé exactamente igual que ustedes, estoy muy decepcionado con todo esto que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables. Definitivamente, no vale que terminen así".



De la misma forma, defendió al personaje de Danna García diciendo que "también hay que ponerse en los pantalones de ella. A pesar de que ella no se está portando muy bien con él, pero que ella vea a su Juan besando a Rosario uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo, no sé, no sé".