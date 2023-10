Luisa Fernanda W respondió a los malos comentarios sobre su compromiso: "Envidiosas"

El pasado 23 de octubre los famosos Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron a sus seguidores anunciando su compromiso. La pareja realizó un viaje a Dubái en el que el cantante tenía preparado pedirle matrimonio a la influenciadora.



Aunque recibieron muchos comentarios de apoyo y felicitaciones por el compromiso, la pareja de celebridades también se enfrentó a las críticas y malos comentarios de usuarios en redes sociales.

Luisa Fernanda W decidió responder de manera contundente a una usuaria de X, antes Twitter, que realizó una publicación en contra de su compromiso con Pipe Bueno.

"El mundo se divide entre las que amamos la pedida de matrimonio de Esteban Santos y Gabriela y las que prefieren la de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W", escribió la mujer, añadiendo emoticones de corazón al mencionar a Santos y Tafur, mientras que cuando mencionó a la influenciadora y el cantante puso un emoji de asco.



La paisa vio la publicación y respondió: "Mira querida, el mundo se divide entre las envidiosas y las envidiadas. También se divide en las que tenemos la fortuna de que nos pida la mano el hombre que AMAMOS y las que JAMÁS tendrán esa dicha".

Además, Luisa Fernanda W le expresó a la mujer que cosas como las pedidas de mano entre dos parejas no se comparan y que, más allá de eso, lo importante debería ser "celebrar el amor".

La situación no se quedó ahí, la usuaria le respondió con algunas preguntas a la famosa. "¿Qué le hace pensar que no estoy casada con el hombre que me ama? ¿O que no me pidió la mano de la manera más divina del mundo ?", escribió.



Entonces, la influenciadora paisa concluyó el tema diciéndole: "Felicidades, muy bien por usted, pero si realmente te gustara lo classy como dices, jamás estarías haciendo estos comentarios tan ordinarios y de mal gusto. Ser classy va mucho más allá. Bájale dos al veneno que así le va más bien".

Seguidores de Luisa Fernanda W reaccionaron de manera positiva a las respuestas que la influenciadora le dio a la usuaria de X. "Era responderle, no humillarla"; "tome su motilada", "Grítalo mi Lu", "Yo si quiero que me pidan matrimonio como a ti, Luisa", se lee en algunas reacciones.