Lina Tejeiro sobre fin de su relación con Andy Rivera: "Lo encontré en un motel", dijo entre risas

Lina Tejeiro fue invitada este miércoles a Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión. La actriz de 'Chichipatos', mientras jugaba jenga con el presentador Jhovanoty, respondió preguntas en torno a las relaciones de pareja.



"¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?", fue el interrogante que le hicieron los presentadores de Día a Día, a lo cual ella respondió: "¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber, porque son parte de la privacidad de cada persona".

Momentos después, Lina Tejeiro bromeó: "Porque me lo encontré en un motel... jajaja". Pero esa no fue la única pregunta con la que la villavicence llamó la atención de los televidentes del matutino, pues también contó qué es lo que más teme de entrar en la una relación: "Que le fallen a uno, que lo traicionen, que rompan esa confianza que uno tiene".

Por último, Lina Tejeiro recordó todo el proceso que ha tenido que enfrentar por cuenta de los biopolímeros en los glúteos y el síndrome de Asia.

“Acabando de salir de mi recuperación de la cirugía de biopolímeros, que fue bastante larga y extenuante. Es muy duro, sacar los biopolímeros en un 100% es imposible. La primera extracción fue en los glúteos y, como ellos migran, la segunda extracción fue en la espalda”, comentó la actriz de 'Padres e Hijos'.

Sobre el cirujano que le implantó los biopolímeros, Lina Tejeiro aseguró que no se sabe nada de esta persona, pues "se voló".

Días atrás, en una entrevista para Human of Interest en YouTube, Lina Tejeiro hizo fuertes declaraciones acerca de su relación pasada con Andy Rivera. La actriz de 'Un rabón con corazón' se sinceró sobre el motivo principal por el que su noviazgo con el cantante llegó a su fin.

Según Lina Tejeiro, el intérprete de 'Será lo mejor' nunca le dio el lugar que a ella le correspondía como su pareja. "Estuve en una relación durante nueve años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero, si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?", expresó.

Además, Lina Tejeiro comentó que uno de los más grandes anhelos para su vida amorosa es encontrar a una persona que le dé el valor que ella se merece.