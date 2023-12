Lincoln Palomeque le preguntó a Carolina Cruz si está embarazada de su nuevo novio: esto respondió

En Colombia una de las separaciones que más dio que hablar en los últimos años fue la de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Aunque ya no sean una pareja, los famosos han demostrado que no tienen una mala relación; incluso, el actor se comunica con la presentadora para saber detalles de su vida amorosa.



En los últimos meses, Carolina Cruz ha despertado la atención de los internautas por la nueva relación amorosa que sostiene con el piloto Jamil Farah, por lo que algunos rumores de un supuesto embarazo de la presentadora vallecaucana han causado revuelo.

Tanto así que el mismo Lincoln Palomeque llamó a Carolina Cruz para aclarar la situación. La misma presentadora reveló entre risas en una entrevista con la emisora Vibra que el actor creyó en las publicaciones de varios medios de farándula que aseguraban que ella estaba esperando a su tercer hijo, fruto de su relación con el piloto.

"Me dio mucha risa porque en estos días el mismo Lincoln me preguntó: 'Oye, ¿es verdad que estás embarazada?'", confesó la famosa modelo. Por su parte, ella le respondió "no, cómo se te ocurre, ¿de dónde salió eso?".



Carolina Cruz señaló que su expareja Lincoln Palomeque le dijo que le hacía la pregunta porque vio la noticia en varias partes. A la presentadora, la situación le causó risas y agregó que ya estaba acostumbrada a este tipo de rumores sobre su vida.

"Yo ya tengo clarísimo que cualquier cosa que diga se puede tomar de una manera u otra, va a ser noticia y siempre van a hablar de uno para bien o para mal", reconoció.

Publicidad

Cabe recordar que, semanas atrás, en una entrevista con la revista Semana, a la presentadora vallecaucana le preguntaron si en su relación con Jamil Farah había planes de matrimonio e hijos.



Al respecto, Carolina Cruz fue enfática en que "nunca hemos hablado de eso para nada" y aseguró que, por el momento, "seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata".

Agregó que en la actualidad no está interesada en un tercer hijo y que su pareja "está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado".