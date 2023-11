Linda Evangelista tomó radical decisión: ya no se ve en el espejo ni busca pareja

Después de años construyendo una exitosa carrera como supermodelo, Linda Evangelista ha confesado a sus 58 años que ya no se ve en el espejo ni está buscando pareja.

La famosa mujer reveló en una entrevista con The Sunday Times que luego de haber atravesado por un procedimiento estético que le desfiguró el cuerpo, vivió unos años en depresión; sin embargo, ahora vive sin culpas y evitando dejarse afectar por lo que sucedió.

"Ya no me miro más al espejo. Mi hijo a veces me dice: 'Quizá te interese saber que tienes un grano en la barbilla'. Pero es que la vida es mejor sin espejos. O sea, ya no me culpo, ya no soy tan dura conmigo misma", aseguró la ex supermodelo en el diario citado.

El procedimiento consistía en congelar la grasa corporal. Se lo realizó en 2016 y, debido a una mala reacción, su cuerpo quedó desfigurado, cosa que por muchos años deprimió a la famosa y la obligó a no salir de su casa.

Publicidad

Linda Evangelista señaló que en la actualidad ha superado la situación y ha decidido no prestarle atención a las miradas de las personas. "Ahora sé que no hice nada malo. Durante mucho tiempo pensé que sí. No me he librado completamente de ello, pero trabajo duro para deshacerme de la culpa y la vergüenza", aseguró.

Agregó que está decidida a no dejar que la culpa y la vergüenza la afecten y le impidan disfrutar de sus seres queridos. "No lo permitiré. Arruina mi vida. No me habría quedado encerrada si hubiera sabido a cuántas personas les importaba" y señaló que cuando escucha historias de otras personas que han pasado por procesos más difíciles, sabe que "no tengo de qué quejarme".

Sobre su vida amorosa, Linda Evangelista confesó que en la actualidad no está en búsqueda de compartir su vida con alguien más. "No me interesa. Ya no quiero acostarme con nadie. No quiero oír a nadie respirar", confesó.

Publicidad

Cabe recordar que Evangelista estuvo casada por seis años con el modelo francés Géral Marie; además tuvo una relación con el famoso François-Henri Pinault, actual pareja de Salma Hayek, con quien tuvo a su hijo Augustin Evangelista , de 17 años.