Los ataques de Bad Bunny a Shakira, Karol G y J Balvin en su nuevo álbum

Bad Bunny presentó su nuevo álbum llamado 'Nadie sabe lo que va pasar mañana' en la madrugada de este viernes 13 de octubre. Después de varias horas del lanzamiento, en redes sociales ha llamado la atención la mención de algunos artistas colombianos a lo que el puertorriqueño se refiere en sus canciones.



A lo largo de las 22 canciones que hacen parte del nuevo disco de Bad Bunny, los seguidores del puertorriqueño notaron indirectas a Shakira y Karol G, además de un comentario directo a J Balvin.

En la canción 'Los Pits', el tema número 13 del disco, varios internautas notaron una frase que el cantante Bad Bunny menciona haciendo referencia a Shakira.

El conejo malo canta: "Bad Bunny en la cima, se tienen que acostumbrar, jeje / Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar".



La frase se ha entendido como una indirecta a la barranquillera, quien hizo popular este año la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", con su Sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap y que contiene varios ataques a Gerard Piqué.

Luego, en la canción 'Vuelve Candy B', el cantante puertorriqueño tiene una frase que los fanáticos han interpretado como una indirecta hacia Karol G, también conocida como La Bichota.

Publicidad

Casualmente, Bad Bunny en el tema número 14 de su disco expresa: "Ey, vengo de PR, de donde son las verdaderas bichota'". Los seguidores del puertorriqueño señalan que esta frase hace referencia a Karol G, quien fue la que popularizó el término Bichota a nivel mundial, tanto que las personas empezaron a llamarla así.



Al final, en el tema número 18, el cual se llama 'Thunder y Lightning' y es una colaboración junto a Eladio Carrión, Bad Bunny arremete contra J Balvin mencionándolo directamente. La situación recordó la tiradera que en el pasado Residente le dedicó al colombiano.

"Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin / Ustede' me han visto, to's mis temas están charting / Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo' / Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin", canta el famoso en esa nueva canción.

En redes sociales, seguidores de Bad Bunny y J Balvin no han recibido con buenos ojos la crítica del puertorriqueño hacia el colombiano, teniendo en cuenta que han colaborado en varias exitosas canciones.