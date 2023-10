"Los papás de Clara Chía no quieren a Piqué", reveló paparazi español

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía ha sido toda una controversia a nivel mundial. Aunque han recibido críticas por su relación, que habría surgido mientras el exfutbolista seguía con Shakira, la pareja ya presume con total normalidad su noviazgo al mundo.



Clara Chía tomó relevancia y fama a nivel mundial al convertirse en la novia oficial de Piqué, y parece que fue bien aceptada por el entorno del español, con quien se le ha visto en paseos familiares y otros eventos públicos.

Sin embargo, de lo que poco se ha hablado es de cómo han tomado los allegados de Clara Chía su relación con Piqué. En una reciente entrevista, el paparazi Jordi Martin lo reveló.

El famoso fotógrafo español, a quien se le atribuye el haber revelado la infidelidad de Piqué a Shakira, concedió una entrevista al portal TvNotas en la que contó detalles sobre la situación familiar actual de Clara Chía.



"Lo de Clara Chía y Piqué no se piensen que es un cuento de hadas", advirtió el paparazi y procedió a revelar la verdadera situación que, según él, enfrenta el empresario.

Jordi Martin aseguró que "la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía".

Publicidad

Incluso el paparazi reveló que la joven de 24 años lleva tiempo sin hablarse con sus padres, quienes siguen sin aceptar que ella presuma orgullosa ser la nueva pareja del exfutbolista.



El fotógrafo añadió que en la pasada celebración de Navidad, Clara Chía llegó a su casa con Piqué, pero allí no fueron bien recibidos. "Le dijeron a Piqué, 'no te queremos', se lo dijo el tío de Clara, sus padres no se fían de él", reveló.

De la misma forma, señaló que Clara Chía ha tenido que acudir a sus amigas en los tiempos en los que Piqué no está en España, pues sus padres no la reciben en casa y ella tampoco quiere verlos.

"Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja", aseguró.



Además, Jordi Martin señaló que aunque Clara Chía no es una persona que le agrade, lamenta en lo que se ha metido. "Las personas no cambian, Piqué lo volverá a hacer, ahora está montado en una nube por estar con una jovencita de 24 años, pero volverá a fallar", aseguró.