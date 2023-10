Jordi Martin acusa a Clara Chía de ser una "hipócrita" y hacerse la víctima

Jordi Martin es un reconocido paparazzi español al que se le adjudica haber revelado que Gerard Piqué le era infiel a Shakira, y mostrarle al mundo la identidad de Clara Chía, nueva novia del exfutbolista. Precisamente, esta última emprendió contra él una batalla legal en la que salió perdedora.



Aunque a través de una demanda, Clara Chía, con el apoyo de Piqué, consiguió una orden de alejamiento contra el paparazzi, la medida tan solo duro tres meses y recientemente un juez la retiró.

Recientemente, en medio de su intervención en el programa de entretenimiento 'Amor y Fuego', el reportero Jordi Martin reaccionó a la decisión del la justicia, recordando que en su demanda Clara Chía lo acusó de afectar su salud mental por el acoso al que supuestamente la sometió.

En el programa hablaron sobre la decisión de las autoridades de retirar la medida que le prohibía a Martin acercarse a Clara Chía a menos de 400 metros de distancia. Aunque la joven solicitó la prórroga de la orden de alejamiento, el juez consideró que no veía motivos suficientes para impedir al paparazzi realizar su trabajo.



"Ella solicitó extenderla porque, dicen mis abogados, Clara Chía dice que sigue teniendo problemas psicológicos derivados por Jordi Martin", señaló el mismo paparazzi en el programa y reaccionó bastante molesto señalando a la joven de 24 años de "hipócrita".

Jordi Martin siguió con sus declaraciones recordando que "ella seguramente apelará nuevamente, pero mañana iré a darle los buenos días". Mientras tanto, Gerard Piqué decidió retirar su demanda contra el paparazzi por acoso .

Ante la posición que ha tomado Clara Chía de insistir en sus medidas en contra de Jordi Martin, el paparazzi ha señalado que el tema "ya me tiene cansado. ¿Qué narices está pasando a nivel global con las mujeres victimizándose por ser mujeres? La violencia de género es un tema muy serio, no se puede jugar con esto".



Agregó que "esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse, 'tengo miedo, tengo problemas, no puedo salir de casa'".

Jordi Martin le pidió a Clara Chía que dejara de hacerse la víctima y señalarlo de acosarlo, cuando él cumple con su trabajo, además de que planteó que a ella en ciertas ocasiones no le choca ser figura pública.

"Clara Chía sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle sonríes, cuando los fans te abordan en la calle sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes. Así que basta de victimizarte por ser mujer", concluyó el famoso paparazzi.