Luis Miguel le pidió matrimonio a su novia Paloma Cuevas, pero ella dijo que no: ¿Qué pasó?

El cantante mexicano Luis Miguel le pidió matrimonio a su pareja Paloma Cuevas. Así se conoció a través de un programa de entretenimiento; sin embargo, el sol mexicano recibió una respuesta negativa, ¿cuáles son los planes de la pareja?



La información se conoció a través del programa español Y ahora son soles, en el que los periodistas informaron sobre la pedida de mano del cantante a su pareja, con quien lleva saliendo, según se sabe, poco más de un año.

"Luis Miguel le ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas", dijo al respecto la periodista Paloma García, y acto seguido informó que la diseñadora le dijo que no al artista. Sin embargo, dejó claro que se trata de una respuesta temporal, por temas laborales.

Según el programa, Paloma Cuevas sí quiere comprometerse con el cantante mexicano, pero todo parece indicar que en este momento su agenda no se lo permite. "Ella está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada, le ha dicho que no, de momento".



Al parecer, para Cuevas la propuesta de matrimonio de Luis Miguel, con quien viene saliendo desde hace 14 meses -fecha en que los medios los captaron juntos por primera vez-, es muy pronto.

Agregaron que la pareja habló sobre la boda y hasta una posible fecha en el futuro, pero por ahora la diseñadora prefiere que, de momento, su respuesta no sea definitiva. "Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo a que todo se asiente y que esta nueva vida se consolide más, sobre todo teniendo en cuenta a su familia. Entiendo que es un sí, pero un no, de momento", agregó la periodista.

Luis Miguel en Colombia

Mientras se aclara su situación amorosa, el cantante mexicano Luis Miguel seguirá con su gira de conciertos en los que incluye varias fechas en Colombia.



El cantante de Hasta que me olvides llegará al país el próximo 15 de febrero de 2024 para presentarse en Medellín y luego viajará a Bogotá, en donde tiene dos fechas programadas en el coliseo MedPlus.

'El Sol de México' se presentará en Bogotá los días 17 y 18 de febrero, luego de que la primera fecha agotara boletería en pocas horas y el mexicano decidiera dar una segunda oportunidad de verlo en vivo a todos aquellos que no alcanzaron a comprar su entrada.