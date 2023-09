Yeferson Cossio se sometió a dolorosa cirugía de alargamiento de sus extremidades: ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares y polémicos en las redes sociales. Ahora el joven paisa es noticia por someterse, según él, a la "cirugía más dolorosa del mundo". A través de un video, les explicó a sus casi 11 millones de seguidores los motivos y el proceso.



La intervención fue un alargamiento de miembros inferiores o alargamiento de piernas, una cirugía que le puede dar a una persona entre cinco a diez centímetros más de altura. La situación, narrada por el mismo Yeferson Cossio , recordó uno de los retos más polémicos que realizó hace algunos años, cuando se colocó implantes mamarios.

En primera medida, el influenciador de 29 años reveló que conoció de esta cirugía por medio de las noticias falsas que se han dicho sobre él.

"Hace dos años tuve un tema con las piernas del que no voy a hablar porque es personal", recordó el influenciador el momento en que apareció en muletas y se especuló que había sufrido un accidente, que se había fracturado en medio de un reto y muchas cosas más.

Entre esas especulaciones se dijo que se había realizado un estiramiento de piernas: "Me puse a investigar y sí, eso se puede hacer... Se me metió en la cabeza que me la quería hacer".

El famoso aseguró que "así como es la más dolorosa, también es una de las más costosas" y agregó que, aunque no sintió que fuera de baja estatura, sí le interesaba ser más alto.



"Yo mido 1.77, llegar a medir 1.87 me parece demasiado, pero sí voy a quedar por 1.83", recalcó el influenciador que también reconoció que la realizaba por un tema estético.

Por su parte, el médico que lo está atendiendo señaló que en la mayoría de ocasiones esta cirugía se realiza para ajustar malformaciones que hacen que una extremidad sea más larga que la otra o cuando un paciente pierde parte del hueso en un accidente.

Según explicó el médico a cargo del proceso, será un tratamiento de más de cuatro meses entre cirugía, alargamiento y recuperación. Tras todo el procedimiento, el profesional aseguró que Yeferson Cossio podrá realizar con naturalidad todas sus actividades cotidianas como caminar, saltar, realizar ejercicio y hasta jugar fútbol.

La cirugía consiste, básicamente, dividir en pequeñas partes el hueso y en el espacio que queda entre los fragmentos se formará naturalmente cartílago y hueso. El precio de esta cirugía está entre los 200 y 700 millones de pesos.



