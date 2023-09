Mick Jagger se hace viral con video bailando reguetón: el cantante celebraba sus 80 años

La energía y vitalidad de Mick Jagger a sus 80 años quedó más que demostrada en la más reciente salida del rockero a una discoteca. El vocalista de The Rolling Stones fue captado muy feliz y hasta bailando reguetón.



El pasado 26 de julio, Jagger celebró sus 80 años, luego de que en abril fuera sometido a una compleja cirugía de corazón . Sus pasos de baile demuestran que la salud del cantante británico está bastante bien.

El cantante de los Rolling Stones dejó claro que a pesar de que el reguetón no es su género musical más cercano, a la hora de la diversión en medio de una fiesta, no tiene ningún problema con unirse a los grupos de jóvenes que bailan las canciones que son tendencia en la actualidad.

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra a Mick Jagger en una discoteca, cuya ubicación se desconoce, bailando la famosa canción Pepas de Farruko.

La canción que en su momento estuvo entre las más escuchadas de 2021 sigue siendo de las favoritas en las discotecas.



Mick Jagger, a sus 80 años gozándolo fuerte con Farruko en una discoteca y tú, con 40, debatiendo desde el sofá de tu casa en Twitter si el último disco de nosequién es indie, rock o mainstream porque se han vendido… jajajaja En fin, que la vida está pa disfrutarla 🤘🔥 pic.twitter.com/Yt2Wvf1vUy — Viva Suecia (@VivaSuecia) September 24, 2023

En el video que se difunde en las redes, Jagger está rodeado por un grupo de jóvenes mientras suena la canción de Farruko. Aunque el rockero no se sabe la letra del tema musical, disfruta con ellos del ritmo y el ambiente fiestero.

Además, el cantante no estaba solo. En medio de la gente que bailaba con el cantante también se ve a su esposa Melanie Hamrick, quien tiene 37 años y con quien el famoso aparentemente estaba celebrando su cumpleaños número 80.



"Mick Jagger dándolo todo y yo con dolor de espalda después de poner el lavavajillas", "Yo ya tengo 50 y estoy tumbado en la cama", "Yo con 80 años ya quiero que me dejen morir en paz", "Si yo tuviera las cuentas bancarias de Mick está claro que no me dolería la espalda, pero bueno", se lee en algunos comentarios.

Esto sucede en medio de la gira de la banda y el próximo lanzamiento del nuevo disco de la banda The Rolling Stones. Los famosos presentaron Angry, un nuevo sencillo que hace parte de su próximo álbum llamado Hackney Diamonds .

Este es el primer trabajo original de la banda desde 2005, año en el que presentaron el famoso disco A Bigger Bang. Además, también es el primer trabajo discográfico que The Rolling Stones lanza tras la muerte del baterista Charlie Watts en el 2021, por lo que también es un homenaje a su colega.