Luisa Fernanda W casi se ahoga con su hijo Máximo

Luisa Fernanda W preocupó a muchos de sus fanáticos luego de dar a conocer un gran susto que pasó junto a su hijo Máximo en el mar.

La creadora de contenido digital relató en Instagram lo ocurrido en la capital de Magdalena. “Les voy a contar una experiencia que me sirve como aprendizaje. Resulta que estamos en Santa Marta: nos fuimos con mis amigos en un yate, llegamos al lugar y el yate se detuvo; yo me bajo con Máximo para que él sienta el agua salada”, relató Luisa Fernanda W.

La empresaria agregó: “Yo me voy a caminar, cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que hago es alzar a mi hijo así (eleva las manos) para que alguien me lo reciba". Fue entonces cuando, gracias a su instinto maternal, pudo manejar la situación.

No obstante, recalcó que sus amigos y las personas que estaban con ella pensaron que se había hundido para jugar con Máximo, pero ella realmente se estaba ahogando, "A mi edad yo jamás había tragado tanta agua como hoy", agregó la influencer.

Luisa Fernanda W aseguró que se llevó un gran susto, pero “gracias a Dios” solo fue eso, y también aprovechó para contarles la experiencia a sus seguidores y compartir una enseñanza. “Uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tú eres mamá te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia, para protegerlos a ellos”, expresó.