Maluma reveló detalles de su amistad con Marc Anthony: "Pagó mi fiesta de cumpleaños"

Maluma se encuentra en los Estados Unidos llevando a cabo una gira de conciertos con su nuevo álbum 'Don Juan'. Este 6 de octubre el artista colombiano se presentará en el Madison Square Garden y previo a su show estuvo como invitado en el programa de entrevistas de Jimmy Fallon.



'The Tonight Show: starring Jimmy Fallon' regresó a la televisión estadounidense esta semana, luego de que la huelga de escritores de Hollywood terminara. En sus primeros capítulos, tras varios meses en pausa, el programa tuvo a Maluma como uno de sus primeros invitados.

El paisa se presentó en el show luciendo un elegante traje gris con algunos detalles plateados de la lujosa marca Fendi. Allí fue felicitado por sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2023 en las categorías Grabación del año y Mejor canción tropical con 'La fórmula', su canción junto a Marc Anthony.

Esta noticia hizo que Fallon le preguntara a Maluma por su relación con Marc Anthony y cómo se habían conocido. El paisa reveló que fue una "historia graciosa" la manera en la que llegó a tener contacto con el artista estadounidense, cuando este lo invitó a su casa en Miami.



"He sido fan de él desde niño, mis padres me criaron con su música. Un día me dijeron que él quería conocerme, él estaba viviendo en Miami y yo también estaba por Florida. De repente recibí un mensaje de texto que decía: 'Hey, bro, ven un rato a mi casa', y yo quedé como '¿Qué? ¿Eres Marc? Ok, está bien'", recordó el paisa de 29 años.

En ese encuentro en la casa de Marc Anthony, según Maluma, "pasamos al menos ochos horas hablando hasta la madrugada. Escuchamos sus canciones nuevas y las mías de ese entonces y fue maravilloso". Agregó que desde ese día se hicieron grandes amigos, al punto de que el paisa lo considera "un hermano mayor", por lo que ya han colaborado en dos canciones.

La relación entre los dos es tal que Maluma fue uno de los invitados de honor en la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira en enero de este año. "Fue extraño, él me llamó y me dijo que si iba a ir a su boda, le dije 'por supuesto, pero dime el día porque sabes que estoy de tour, para agendarme'", señaló el paisa, recordando que la boda de su amigo fue el día de su cumpleaños 29.



"Me dijo 'es el 28 de enero' y yo le respondí 'hermano, ese es mi cumpleaños'", recordó Maluma entre risas y agregó que igualmente acompañó a Marc Anthony ese día especial para los dos. "Fue genial porque no tuve que gastar dinero en mi fiesta ... él pagó por todo, pagó mi fiesta de cumpleaños", aseguró el colombiano.