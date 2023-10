Manuel Turizo explotó y se bajó del escenario porque sus fanáticos no guardaron sus celulares

Manuel Turizo es tendencia en las redes sociales y protagoniza una polémica luego de que se bajara del escenario y detuviera su show en medio de un reciente concierto en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó?



En esta época digital y llena de conciertos es común que, en medio de los eventos de música en vivo, los celulares sean protagonistas entre el público. Los asistentes quieren registrar en sus cámaras los mejores momentos de sus artistas favoritos en el escenario, pero esto molestó al colombiano.

Turizo se encontraba dando un concierto en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, pero en un momento del espectáculo el cantante pidió a los fanáticos que guardaran sus celulares.

“Para esta canción, guarden esos celulares y disfrútensela aquí. ¡Guarde todo el mundo su celular!”, exigió el cantante de 23 años. Sin embargo, en su tono se nota que está algo molesto.



Algunos asistentes al show cumplen con la condición del artista, mientras que otros se mantienen grabando. Entonces Manuel Turizo insiste en su pedido y hace una primera advertencia.

"Rumbéatelo, guarda ese celular, guarda, guarda, guarda. La cantamos si guardan esa carajada o si no, no cantamos y me voy ya de aquí", aseguró el artista sobre el escenario.

Más personas guardaron sus celulares, pero otros siguieron grabando lo que pasaba en medio de gritos y chiflidos de los asistentes.



"Hey, pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo", repitió el artista. Ante la resistencia de algunos fanáticos, Manuel Turizo cumplió con su advertencia.

El cantante cordobés realizó una venia ante el público, dejó el micrófono en el suelo y salió del escenario, causando revuelo entre los fanáticos.

El video se hace viral en las redes sociales con diferentes reacciones de los internautas. Algunos aplauden la intención del cantante de que el público disfrutara del show sin sus celulares, pero otros critican la actitud del famoso con sus fanáticos.



"La gente le paga para que cante, no para que dé lecciones de vida", "Así debería ser en todo los conciertos, teatros, fiestas", "Se le subió la fama", "La verdad es que en los conciertos ya se ve más el celular que al artista", se lee en algunas reacciones.



Por ahora, el artista Manuel Turizo no se ha pronunciado sobre la polémica que toma fuerza. Sin embargo, el cantante se prepara para seguir con su gira en los Estados Unidos y Canadá.