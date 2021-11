Manuela González se compromete en París, la ciudad del amor

Manuela González contó, por medio de Instagram, el paso a paso de la hermosa sorpresa que Andrés Vasco le dio al cumplir una década de compartir sus vidas.

En el primer video, mostró el momento en el que junto con su pareja se dirigían al aeropuerto, asegurando que estaba a la expectativa por no saber a qué lugar del mundo irían para celebrar.

“Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir: 'que no te falte esto, que no te falte lo otro’, y no sé si lo hizo para despistarme”, expresó.

Al llegar al aeropuerto para abordar el viaje, Manuela González mostraba sus ansias por saber cuál sería el destino y, ya en la fila de la aerolínea, una mujer los atendió y les confirmó el país al que irían. La actriz abrazó a su esposo.

“Me hiciste llorar (…) hiciste llorar a la niña que atiende ahí”, le dijo.

Andrés Vasco aprovechó el viaje para dar el siguiente paso y le propuso matrimonio a la madre de sus hijos, que no dudó en responder que sí.

Publicidad

Los dos compartieron en sus redes sociales lo felices que están por su compromiso.

Andrés Vasco compartió con sus seguidores un emotivo mensaje de amor para Manuela González que dejó a muchos suspirando.