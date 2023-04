Mateo Carvajal reveló que estaba esperando un hijo que no era suyo: “Fue duro, me tocó verlo nacer"

Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, confesó en The Juanpis Live Show que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando, después de acompañar un proceso de embarazo, se dio cuenta de que el bebé no era su hijo.



Mateo Carvajal comenta que vivió esta experiencia a los 21 años, cuando estaba “pelado y con meras crisis emocionales”. Explica que su familia lo acompañó durante los 9 meses de embarazo de la mujer, cuya identidad no reveló.

Recuerda con gratitud que su padre le dijo que, a pesar de que existía la posibilidad de que no fuera su hijo, debían dejar el apellido de la familia en alto, diciéndole que, aunque se debía hacer responsable del desarrollo de todo hasta que supieran la verdad, ellos estarían ahí para ayudarlo.

“Fue duro. Me tocó verlo nacer, después de la prueba de embarazo dijeron 'no es tuyo' y uno ya después encariñado”, relata el influenciador.

Hoy, una década después del suceso, toma esto como una lección de vida.

Admite que después de tomar el aprendizaje que le dejó ese proceso, muchas oportunidades se presentaron: “Apareció el Desafío, han aparecido un montón de realities, me gano uno y me llaman a otro, pero digamos que todos esos resultados se dan no porque usted sea el más máquina, hay algo más que va más allá de ser usted físicamente bueno y es cómo usted asuma las cosas que le pasan”.

A pesar de que en la entrevista el comediante Alejandro Riaño le preguntó si su hijo actual sí era suyo, el empresario destacó en sus historias que el parecido entre él y su primogénito es evidente, afirmando que son “igualitos”.

Al ver sus fotos de bebé comparadas con las de su pequeño comenta que “Salvador porque es muy pintica, pero yo tenía lo mío”.

Salvador, su “amigo de batallas”

Hace 3 años Mateo se convirtió en padre de Salvador junto a la presentadora Melina Ramírez, a quien conoció en el Desafío y posteriormente sería su pareja.

Aunque ya no tienen una relación sentimental, ambos comparten la custodia del pequeño. En redes Mateo se muestra como un hombre orgulloso que disfruta su rol dentro de la paternidad, dedicando constantes publicaciones donde recita que es una “obra de arte espectacular” que lo deja sin palabras.

Actualmente, la madre de Salvador sostiene una relación con el actor Juan Manuel Mendoza, quien le pidió ser su esposa a finales de 2021. El ganador del Desafío también abrió de nuevo su corazón al amor con la modelo Stephanie Ruiz, a quien le pidió matrimonio en un show matutino de la televisión colombiana.