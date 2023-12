Matías Mier y Valentina Rendón estarían esperando su primer hijo: foto sería la prueba

Hay revuelo en las redes sociales luego de que un portal de chismes revelara una foto en la que se ve a Valentina Rendón, la nueva pareja del futbolista Matías Mier, aparentemente embarazada. Esto a un año de su polémica separación con la periodista Melissa Martínez.



La separación del futbolista y la periodista fue una de las más sonadas en el año 2022, especialmente por los rumores de infidelidad por parte del deportista uruguayo con la que es ahora su pareja, Valentina Rendón.

Ahora que Rendón y Mier muestran públicamente su relación amorosa, el portal Rechismes reveló una imagen en la que parece que la joven está en estado de embarazo. La imagen ha causado sorpresa entre los internautas.

Valentina Rendón, novia de Matías Mier, en una foto en la que se ve embarazada Foto: Rechismes

Hace meses había dudas y rumores sobre Valentina Rendón, pues la mujer no publica nada en sus redes sociales desde el 19 de septiembre. Su ausencia en las plataformas digitales había despertado algunos comentarios que señalaban que la mujer estaría en embarazo.



Actualmente, la pareja se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Bali, Indonesia, desde donde han compartido algunas fotos y videos en sus historias de Instagram, pero en ninguna de ellas la mujer se deja ver de cuerpo completo, lo que ha aumentado los rumores. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto del supuesto embarazo.

Tras tres años de matrimonio, cuando se confirmó el divorcio entre Martínez y Mier, se encendieron los ataques contra el futbolista por su infidelidad. Ante esto, Matías Mier publicó una extensa carta en sus redes, pidiendo respeto a la privacidad suya y de su expareja.

Publicidad

“En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, escribió el futbolista.



Por su parte, Melissa Martínez, en una entrevista con Eva Rey, aseguró que "decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, he creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y construir y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas y se tejan miles de teorías, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal".