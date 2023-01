Amparo Grisales compartió en su cuenta de Instagram que sufrió una lesión en el brazo izquierdo.

Manifestó que se encontraba en San Andrés rodando el ‘Paseo 6’ cuando se lastimó el radio, el hueso más grande del antebrazo humano.

“Aquí estoy, en San Andrés, a punto de terminar el rodaje y me quebré una.. ¿cómo se llama chicas?(....) El radio, me quebré el radio, así que no estaré comunicada por mucho tiempo”, manifestó Amparo Grisales en el video mientras le vendaban el brazo.

Eso sí, la actriz dio un parte de tranquilidad a sus más de 1.2 millones de seguidores que tiene en la red social: “seguiré filmando porque somos valientes y fuertes”.