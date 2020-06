"Me verán bailando bachata con mis cicatrices": Daniella Álvarez habla tras la cirugía

“Quién iba a pensar que algo que iba a ser tan fácil, supuestamente, iba a terminar en todo esto”, expresó Daniella Álvarez al hablar con Blu Radio sobre la masa que descubrieron en su abdomen y por la que terminaron amputándole parte de la pierna izquierda.

Los médicos pensaron inicialmente que ese bulto que tenía debajo de las costillas era un linfoma, pero después de la biopsia descubrieron que “era una masa de muy baja densidad y el pronóstico era simplemente hacer una operación para sacarla”.

Sin embargo, todo se complicó cuando la cirugía le comprometió la aorta y desencadenó la isquemia que afectó su cuerpo del ombligo para abajo.

La fortaleza que encontró para las cinco operaciones a las que fue sometida en un mes, afirma Daniella, la encontró en “Dios. Soy demasiado creyente y siempre me entrego a Él y cuando me decían ‘vamos para otra cirugía’ yo solo decía ‘Dios, esta es tu voluntad’. Entraba al quirófano de la mano de Dios”.

No obstante, reconoció que su familia piensa que es “extraterrestre” por el optimismo con que ha asumido este drástico cambio en su vida.

“El día que tomé la decisión de amputarme el pie y la piernita, ellos pensaban que iba a hacer un drama, que iba a estar llorando, y ese día jugué parqués con ellos antes de dormir, dormí toda la noche, mi familia estuvo antes de las cinco de la mañana en el hospital el día de la cirugía. Me veían calmada”, contó la presentadora del Desafío.

Pero con ese mismo coraje, admitió que “el dolor de una amputación es muy fuerte” y “el cerebro sigue enviando mensajes al pie y el pie no está”.

“Lloro y digo Dios mío, ayúdame a salir de esto (…) Soy un ser humano y tengo momentos de dolor, pero soy muy optimista”, agregó.

Sobre su rehabilitación, reveló que los médicos “dicen que en seis meses estaría empezando a caminar y ya muy, muy bien en un año para hacer muchas cosas”, entre ellas bailar champeta y bachata.

“En este momento no puedo caminar porque la isquemia me dio del ombligo para abajo y el pie derecho está dormido. Debo rehabilitar el pie derecho porque no funciona para nada”, señaló.

Pero tranquilizó a sus seguidores al confirmar que “los doctores me dijeron que 100% mi pie iba a funcionar completamente”.

También se refirió a las cicatrices que han quedado en su cuerpo por las cirugías.

“Tengo una herida grande en el abdomen, que atraviesa toda mi barriga”, pero “me verás el día de mañana bailando bachata con mis cicatrices. No estoy amedrentada”, sostuvo.

“Estoy muy orgullosa de mí misma”, recalcó la exseñorita Colombia, que se ha convertido en ejemplo de fortaleza para todo el país con su historia de resiliencia.

Escuche aquí la entrevista completa

