¿Meghan Markle se convertiría en senadora de EE. UU.? Crecen rumores sobre su llegada a la política

Tras la reciente muerte de la senadora californiana Dianne Feinstein, en Estados Unidos se rumora que quien puede llegar a ocupar su escaño en el Senado sería Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. ¿Qué tan probable es que esto pase?



Meghan Markle no ha hecho ninguna declaración en la que asegure su búsqueda por incursionar en la política estadounidense; sin embargo, su activismo y su buena relación con el partido demócrata generaron especulaciones sobre el posible salto de la duquesa de Sussex.

Aunque para muchos pueda sonar descabellada la posibilidad de la esposa del príncipe Harry ocupando una silla en el Senado, dentro de los pasillos de este no sería tan extraño. Así lo aseguró el actual gobernador de California, Gavin Newsom en diálogo con The Mail on Sunday.

Newsom será el encargado de elegir al sustituto de la fallecida senadora Feinstein y señaló que "Meghan es una posibilidad remota, pero en la locura que es la política de Estados Unidos en estos días no es algo imposible. Cosas más locas han ocurrido".



En caso de ser elegida por el gobernador de California, Meghan Markle ocuparía el cargo de senadora de este estado durante los próximo 14 meses, el tiempo que le restaba en el escaño a Dianne Feinstein, antes de las próximas elecciones.

The Mail on Sunday, uno de los medios estadounidenses que publicó los primeros detalles sobre la posible candidatura al Senado por parte de la duquesa de Sussex, aseguró también que Markle tiene importantes "ambiciones políticas" que han quedado demostradas en reuniones con representantes del partido demócrata.

Publicidad

Meghan Markle, nacida en Los Ángeles, California, empezó su vida pública al convertirse en una actriz de Hollywood y una influencer, vida que abandonó al ingresar a la realeza británica y convertirse en la duquesa de Sussex, tras su matrimonio con el Príncipe Harry.



Cabe mencionar que, desde mediados de 2020, los duques de Sussex viven en los Estados Unidos, luego de que ambos renunciaran a la primera línea de la realeza británica como miembros de alto rango y establecieran una vida en el país norteamericano.

Por ahora, se desconoce el día en el que el gobernador de California anuncie la elección del nuevo senador o senadora que remplazará a Feinstein, quien falleció a los 90 años. Igualmente, Markle se mantiene alejada de las declaraciones políticas sobre su posible llegada al Senado.