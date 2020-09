Modelo Emily Ratajkowski denuncia que fue agredida sexualmente por un fotógrafo

En un ensayo para la sección “The Cut”, de New York Magazine, la modelo Emily Ratajkowski, de 29 años, acusó al fotógrafo Jonathan Leder de haberla agredido sexualmente.

En el extenso texto titulado “Comprarme de nuevo, ¿cuándo una modelo posee su propia imagen?”, la también actriz detalló lo ocurrido durante una sesión de fotos y los problemas legales que ha tenido que enfrentar por el manejo de derechos de sus fotografías.

Sobre la situación previa a la presunta agresión comenta que siempre siguió las instrucciones de quien era su agente en ese momento.

"Mi agente me dijo que comprara un billete de autobús desde Penn Station hasta Catskills, donde un fotógrafo llamado Jonathan Leder me recogería y me reembolsaría el viaje. Haríamos la sesión en Woodstock para una revista artística de la que nunca había oído hablar y pasaría la noche en su casa", escribió.

Durante la sesión posó en lencería y luego desnuda. Cuenta que el fotógrafo le ofreció vino mientras realizaban las imágenes. “En el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se disoció”, subrayó Ratajkowski.

Aunque aceptó que se encontraba "muy, muy borracha" y por ello los recuerdos están "un poco borrosos", expuso que en un momento dado la maquilladora salió de la habitación y los dejó solos. Posteriormente, recuerda, "tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta".

"La mayor parte de lo que vino después fue borroso, excepto por el sentimiento. No recuerdo que me haya besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estuvieron dentro de mí", narró y agregó que al darse cuenta tomó su muñeca con fuerza y él se levantó y abandonó la habitación. Al siguiente día, Ratajkowski tomó un tren de regreso a casa.

Años después, las fotos tomadas por Jonathan Leder fueron publicadas en un libro, pese a que la modelo aseguró que no tenían derecho a utilizarlas. Sin embargo, ella desistió de iniciar un proceso legal.

Por su parte, el diario inglés Daily Mail informó que el fotógrafo aseguró que las afirmaciones de Ratajkowski son “totalmente falsas”.

“Me siento mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta para ganar prensa y publicidad. Es vergonzoso”, expuso el artista.