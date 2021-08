Muere uno de los fundadores de la banda Kool and the Gang, famosa por el tema ‘Celebration’

Murió Dennis 'Dee Tee' Thomas, uno de los fundadores de la legendaria banda de soul-funk Kool and the Gang, famosa por el tema ‘Celebration’.

Otro miembro fundador, Ronald Bell, murió el año pasado.

Thomas, "amado esposo, padre y cofundador de Kool & the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey", dijo un comunicado de Facebook del grupo.

"Un miembro original de Kool & the Gang, Dennis era conocido como el gato genial por excelencia en el grupo, amado por su ropa y sombreros modernos y su comportamiento relajado", escribieron sus compañeros de banda.

"Saxofonista alto, flautista, percusionista y maestro de ceremonias en los shows de la banda", hizo su aparición de despedida con el grupo el 4 de julio en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, agrega el comunicado.

Kool and the Gang se convirtió en un gran éxito en la década de 1970, con éxitos como ‘Get down on it’, ‘Jungle Boogie’ y ‘Ladies 'Night’, con su funk estridente que lo coloca en una clase con Earth, Wind and Fire, los hermanos Isley y Sly y la piedra de la familia.

Los hermanos Robert y Ronald Bell, junto con sus amigos Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown y Ricky Westfield fundaron el grupo en 1964 en Nueva Jersey, primero bajo el nombre de Jazziacs.

El grupo de larga duración fusionó jazz, soul y funk.

Thomas era el estilista del grupo, decía el comunicado, asegurándose de que "siempre se vieran frescos".

"En los primeros días de la banda, Dennis también sirvió como el 'halcón del presupuesto', llevando las ganancias del grupo en una bolsa de papel en la campana de su cuerno".

Kool and the Gang fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.

Sigue siendo uno de los favoritos de los DJ y tiene muchas muestras, especialmente en el mundo del rap, y sus pistas aparecen en canciones de artistas como Jay-Z, Nas, NWA, Tupac, The Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, A Tribe Called Quest y Busta Rhymes.