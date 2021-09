Mujer dejó de depilarse y ahora muestra con orgullo su cuerpo lleno de vellos

Bethany Burgoyne, una mujer de 30 años y oriunda del Reino Unido , acaparó la atención de las redes sociales al mostrarse llena de vellos por todo el cuerpo.

La también periodista dejó de depilarse desde los 27 años y luego de que le diagnosticaran ovarios poliquísticos, un desorden hormonal que provoca el crecimiento atípico de vellos en el cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram , Bethany Burgoyne ha mostrado los vellos en su rostro, axilas, piernas e ingle.

Bethany Burgoyne deja ver con total orgullo sus vellos e incluso ha permitido que las personas se acerquen y los toquen, pese a que muchos la han criticado y comparado con un hombre por su aspecto. Sin embargo, estos señalamientos, asegura, no la afectan.

"Me sentí segura al hacer esto. Cuanto más miraban y tocaban los vellos de mi cara y cuello, más me daba cuenta de que eran una parte hermosa de mí y de que podía sentirme bien y orgullosa de mi apariencia”, dijo Bethany Burgoyne en diálogo con el medio británico The Sun.

Estas son algunas de las publicaciones en las que Bethany Burgoyne exhibe con orgullo los vellos que dejó crecer de pies a cabeza: