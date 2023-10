Murió Burt Young, actor que interpretó al cuñado de Rocky en la famosa saga

Hollywood está de luto tras la muerte del actor Burt Young, recordado especialmente por su papel de Paulie Pennino en seis películas de la saga Rocky. Su amigo y compañero Sylvester Stallone lo despidió públicamente.



La noticia de la muerte del actor de 83 años llegó a través de su mánager Lynda Bensky, quien le confirmó a la revista People que Young falleció el pasado 8 de octubre en Los Ángeles. Sin embargo, la causa de la muerte es desconocida porque la familia decidió no revelarla.

"Burt fue un actor con un tremendo registro emocional. Bien te podía hacer llorar como darte un susto de muerte. Pero lo que más destaco de él es la grandeza de su alma. De ahí es de donde viene todo", escribió en un comunicado Bensky a la revista.

El actor es especialmente recordado por los conocedores del séptimo arte por su aparición en la saga de películas de Rocky, en las que dio vida al gruñón Paulie Pennino, hermano de Adrian (Talia Shire) y cuñado del protagonista, interpretado por Sylvester Stallone.



Tras confirmarse la muerte de Burt Young, también por su hija Anne Morea Steingieser en el New York Times, el mismo intérprete de Rocky hizo uso de sus redes sociales para despedir a su compañero de luchas en la afamada cinta de boxeo.

Stallone publicó una foto junto al fallecido actor en medio de las grabaciones de alguna de las seis películas en las que estuvieron juntos y escribió: "Para mi querido amigo Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble. El mundo y yo te echaremos mucho de menos. Descansa en paz".

La publicación del famoso protagonista de Rocky recordó a todos los fanáticos de la saga los buenos tiempos en los que Stallone y Young emocionaron en las pantallas grandes.



"Paulie, te echaremos de menos", "Que descanse en paz con su 'apestoso reloj ExLax'", "Rocky me enseñó que un amigo puede ser imperfecto, malhumorado y testarudo, pero un buen amigo nunca nos abandona, como Paulie", se lee en algunos comentarios.

Además de su rol en la saga de boxeo, Burt Young también sorprendió con sus papeles en importantes cintas como Chinatown, Érase una vez en América, Back to School, Last Exit to Brooklyn y Downtown: A Street Tale, entre otras.