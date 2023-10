Cecilia Priego, actriz de 'La Reina del Sur', falleció a los 36 años tras batallar contra el cáncer

Falleció la famosa actriz Cecilia Priego, luego de llevar varios años luchando contra el cáncer, una enfermedad que la atacó en dos ocasiones. La mujer de 36 años se había alejado de las pantallas debido a este padecimiento, pero ganó mucha popularidad y cariño tras su paso por series como 'La reina del sur'.



A través de sus redes sociales, Freddy Persa, padre de la actriz nacida en Tabasco, México, confirmó que Cecilia Priego había muerto. Aunque el hombre no se refirió a las causas del fallecimiento, fue pública la lucha que desde el año 2021 la famosa enfrentaba por el cáncer de cuello uterino.

"No recuerdo el día o la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tu familia, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad, siempre disfrutando tu vida", escribió el hombre.

La batalla de Cecilia Priego inició en el año 2021, cuando fue diagnosticada por primera vez con un cáncer cervicouterino. En medio de su tratamiento, en el año 2022 a la actriz se le sometió a una histerectomía, que es una cirugía para extirpar el útero, con la que terminó su primer tratamiento y su sueño de ser madre.



En sus redes sociales, en ese momento, la famosa actriz mexicana escribió una conmovedora carta para despedirse de su útero.

"Hoy me despido físicamente de ti, útero de mi vida, tú quien se sostuvo dentro de sí. Tú, que me has representado como la mujer que soy y a quien tanto herí y deshonré en el pasado con mis acciones. Tú, que siempre fuiste vida yo solo te llené de lágrimas, dolores, angustias y penas", aseguró la actriz.

Publicidad

Tras varios meses de recuperación de esta cirugía, la famosa compartía en sus redes videos y fotografías de su vida realizando varios viajes y regresando al teatro. Pero a Cecilia Priego le detectaron un segundo tumor cancerígeno a mediados de este año, según el portal mexicano 'TvNotas'.



Aunque de este segundo diagnóstico no se conoció mucho, el portal señaló que la famosa estaba recibiendo tratamiento con quimioterapia. Su padre terminó su mensaje en redes sociales celebrando la fuerza que tuvo en vida y deseando que esté en un lugar mejor.

"Hoy mi rebaño está muy triste, una de mi ovejas se me va, seguro estoy que Dios la tomara en el suyo. Te doy gracias Señor por prestármela, te la devuelvo porque, seguro estoy, estará en un mejor lugar. Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tú legado traspasará más allá", concluyó el padre de Cecilia Priego.