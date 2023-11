Murió Frances Sternhagen, actriz de Sex And The City, a sus 93 años

Este miércolese, 29 de noviembre de 2023, según reportó el medio internacional Dayli Mail, falleció la famosa Frances Sternhagen a los 93 años. Un comunicado de la familia de la actriz de Sex And The City reveló que la mujer falleció pacíficamente y por causas naturales.



El deceso de la actriz se dio en New Rochelle, Nueva York, hasta donde llegaron varios de sus familiares para acompañarla en los últimos momentos. "Seguimos inspirándonos en su amor y su vida", dice la comunicación de los allegados de Sternhagen.

En la famosa historia de Sex And The City, Frances Sternhagen es reconocida por haberle dado vida a la insoportable suegra de Charlotte York, una de las protagonistas. Interpretó al personaje de Bunny MacDougal desde el año 2000 hasta el 2002.

En una de sus últimas entrevistas a Los Ángeles Times, la actriz expresó su aprecio por el tipo de personajes que la hacían ser insufrible ante los televidentes. "Debo decir que es divertido interpretar a estas señoras mayores presumidas. Siempre es más divertido ser desagradable. He conocido mujeres así y supongo que puedo imitarlas", aseguró.



Además de ser la madre del personaje de Kristin Davis en la popular historia, Frances Sternhagen también es recordada por su papel en la comedia clásica Cheers, producción en la que interpretó a Esther Clavin, quien era la madre del personaje del cartero de Boston de John Ratzenberger y también era un personaje de una matriarca bastante presumida.

La actriz de Sex And The City a lo largo de su trayectoria se hizo ganadora de dos premios Tony en la categoría a mejor actriz de reparto. El primero fue en 1974 por su participación en la producción original de Broadway de The Good Doctor de Neil Simon y, en 1995, por su personaje en The Heiress. También estuvo nominada a dos premios Emmy por sus personajes en Sex And The City y Cheers.



Su debut en el cine se dio en el año 1967 con Up The Down Staircase, y otros de sus grandes trabajos fueron The Tiger Makes Out , The Hospital, Bright Lights, Starting Over, Big City, Misery, Julie y Julia.