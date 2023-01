“No son vagos, son gente que le duele el país”: artistas reivindican importancia del paro nacional

Un canto por Colombia se convirtió en la plataforma para mostrar inconformismo social y exigir cambios. ¿Qué viene ahora?

La multitudinaria participación en el concierto del paro nacional demostró que las protestas y las marchas no son tema solamente de sindicalistas curtidos, estudiantes inconformes o ciudadanos descontentos, también de artistas reconocidos.

“Creo que solo de esa forma, entre todos, vamos a poder derribar los muros que dividen a Colombia en este momento", afirmó David Jaramillo, músico de Doctor Krápula, agrupación que participó en Un canto por Colombia.

El vocalista del grupo, Mario Muñoz, aseguró: "Ya la gente lo ve y lo vive; por eso es que está la gente en la calle: no son vagos que no tienen nada que hacer, es gente que le duele el país".

El comediante Alejandro Riaño coincidió y afirmó: “Debemos darle voz a los que no tienen voz”.

Hasta la señorita Colombia, Gabriela Tafur, se refirió al paro nacional en Miss Universo.

“Ahora en Colombia estamos luchando por nuestros derechos, la gente sale a la calle, la gente se manifiesta buscando mejores oportunidades, mejor educación, menos corrupción y más calidad”, dijo.

Entre las peticiones de los manifestantes están rechazar eventuales reformas como la laboral y la pensional, así como la reforma tributaria que está en curso en el Congreso.

Además, exigen cumplimiento del gobierno frente a los acuerdos pactados antes, y piden defender la vida y la paz. Asimismo, salud y medioambiente son temas claves.

El miércoles tendrá lugar una nueva mesa de diálogo con el Gobierno.

