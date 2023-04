‘Noticia de un secuestro’ ganó el galardón del público a mejor miniserie en los Premios Platino

La serie colombiana ‘Noticia de un secuestro’ hizo historia en los Premios Platino, que se celebran en España. En una gala previa, esta producción se alzó con el galardón del público a la mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana.



El equipo que hizo posible esta serie y que está encabezado por el director chileno Andrés Wood fue ovacionado por los asistentes a la gala.

“Imagínate la emoción de recibir el premio del público a mejor serie. Este es un trabajo en equipo en el que entregamos todos y cada uno tanto corazón, tanta honestidad. Nos abrazamos, nos acogemos, nos acompañamos en este proceso de contar nuestra historia, nuestro dolor. Recibirlo del público es una felicidad”, manifestó la actriz Cristina Umaña.

Premio PLATINO del Publico a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana es para “Noticia de un secuestro” 🎬#10Platino pic.twitter.com/AF1h07y9fd — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) April 21, 2023

Por su parte, Wood manifestó que esta serie está “contando una historia esencialmente colombiana, con elenco colombiano y con el equipo colombiano basado en un premio Nobel colombiano”.

La película preferida del público fue ‘Argentina 1985’, una de las favoritas para la gala que se llevará a cabo este sábado 22 de abril y que será transmitida por la señal HD2 del Canal Caracol.



La película ‘El exorcismo del papa’ sigue congregando amantes del séptimo arte en las salas de cine del país. Este filme es protagonizado por el actor Russell Crowe , ganador de un premio Óscar. Él habló con Noticias Caracol sobre esta historia, que se basó en hechos reales.

Precisamente, el actor, que en el pasado protagonizó filmes como ‘Gladiador’, ‘Noé’ y ‘Fuera de control’, contó lo que lo llevó a aceptar este papel.

“A veces tienes que asegurarte de que estás pisando tierra fresca y para mí esta película es eso. Lo que en realidad me interesó fue la vida del padre Amorth, quién fue él como persona y lo que logró. Eso me fascinó y estuve enganchado como actor en su historia personal y eso fue lo que me conectó con la película. Fue un hombre que pasó su vida haciendo otras cosas, no necesariamente siendo un exorcista”, aseguró Crowe.

Peter DeSouza es un pequeño actor que tiene un gran papel en esta película. Russell Crowe hizo referencia a su interpretación, que lo dejó sorprendido.

“Él estuvo fantástico, bastante aterrador, fue algo gracioso porque trabajé mucho con él, hice muchas escenas con él y cuando tienes que pasar todo el día con él, que está vestido y maquillado como el demonio, es algo que debí manejar”, complementó el recorrido actor.