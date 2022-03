“Nunca me lo he borrado”: la frase con la que Anuel AA genera sospechas sobre su tatuaje de Karol G

Han pasado varios meses desde que de Karol G y Anuel AA confirmaron su ruptura amorosa. Pese a eso, los dos artistas siguen dando de qué hablar. El cantante puertorriqueño presentó en redes sociales a 'Yailin la más viral', su nueva pareja y con quien al parecer ya fue al altar.

Sin embargo, 'McGregor', la nueva canción que lanzó Anuel AA, despertó varias sospechas de que él podría seguir "queriendo" a Karol G.

Y es que una de las estrofas del sencillo dice lo siguiente: “Yo soy tan hijo de pu&% que ya no estoy con... y el tatuaje nunca me lo he borrado”.

Algunos usuarios en redes sociales aseguran que en dicha frase el cantante nombraba a Karol G, no obstante, ahora solo se escucha un breve silencio.

La canción de Anuel AA acumula más de 9 millones de reproducciones en YouTube, además de numerosos comentarios cuestionando al artista sobre por qué eliminó el nombre de 'Karol G'.

“Yailin debe estar hecha humos”, "Yailin te pidió que censures las partes en las que dices 'Karol' 😂", "¿Porque le sacaste el nombre a Karol G?", fueron algunas reacciones.

