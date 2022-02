“O nos quedamos o salimos los dos”: J Balvin revela cómo sigue la salud de su mamá

J Balvin se mostrado en redes sociales acompañando constantemente a su madre, Alba Mery Balvin, quien se encuentra en la UCI por COVID-19. El artista también explicó a sus seguidores que él tuvo una recaída a causa de no dormir.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá”, explicó el cantante.

Publicidad

Hace algunas horas, J Balvin compartió otra imagen en sus historias de Instagram para mantener informados a sus fanáticos sobre el estado de salud de su progenitora. Aseguró que, aunque el proceso ha sido lento, se ha visto una recuperación en ella.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por todas las oraciones y buena energía.

Publicidad

“Otro día más. Ya dije, o nos quedamos o salimos los dos. Gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos, es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad”, escribió J Balvin.