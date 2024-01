Paola Jara vuelve a mencionar su deseo de ser madre: "Sí me lo imagino"

Paola Jara es una de las cantantes más importantes del género popular en Colombia, pero, además de su música, destaca en sus redes sociales por la relación que sostiene con el también artista Jessi Uribe.



La pareja de cantantes contrajo nupcias en mayo de 2022 y, tras casi dos años de matrimonio, varios de sus seguidores se siguen preguntando si planean tener hijos. Cabe recordar que Jessi Uribe tiene cuatro hijos, fruto de su relación anterior, pero Paola Jara todavía no se ha convertido en madre.

La famosa intérprete de Mala mujer abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para resolver dudas de sus fanáticos. Entre ellas no faltaron las preguntas sobre si desea ser mamá próximamente.

"¿Te imaginas en rol de mamá?", cuestionó un internauta y la cantante señaló lo siguiente: "Ustedes siempre me preguntan a mi este tipo de cosas". Luego dejó en incertidumbre a sus seguidores, pues indicó que le gustaría, pero todavía no es seguro.

"No sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero sí me lo imagino, me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo", aseguró Paola Jara, dejando en el aire la posibilidad de estar en búsqueda de un hijo junto a su esposo.

Sus afirmaciones, compartidas en páginas de chismes en redes sociales, causaron la reacción de varios internautas, quienes le sugieren a la cantante que se convierta en madre pronto, pues por su edad (40 años) es posible que más adelante sea más complicado.

"Pero ella ya es una señora, muy mayor para eso", "Pero le toca apurarse porque se le está pasando el tiempo", "Aquí lo más importante de todo esto es la edad, es aconsejable tener hijos máximo hasta los 35 años", "No la veo en ese rol de madre", se lee en algunas de las reacciones.



Estas declaraciones de la famosa cantante se unen a las que dio en días pasados a la periodista Eva Rey. Paola Jara señaló que en muchas ocasiones la han "embarazado" en los medios de comunicación en rumores que terminan siendo falsos.

Entonces, la periodista aprovechó el momento para cuestionar si estaba abierta a tener un hijo con Jessi Uribe. “Sí, lo estoy contemplando y lo practico juiciosa, eso sí… Me estoy cuidando, pero lo estoy contemplando”, aseguró.