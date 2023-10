Piqué explicó por qué no habla de Shakira: "No vale la pena"

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo. Aunque la colombiana ha contado muchos detalles de lo que fue su ruptura y etapa de duelo en entrevistas y sus nuevas canciones, el exfutbolista español ha mantenido el silencio.



En el último año, tras su separación, Piqué dejó el fútbol profesional, emprendió su propio torneo llamado Kings League y lo único de su vida privada que ha presumido públicamente es su relación con Clara Chía, la joven española con la que habría engañado a Shakira.

A pesar de que le han preguntado por Shakira, el futbolista ha preferido evitar el tema, pero en una reciente entrevista la discusión salió a flote. Piqué y su socio Ibai Llanos concedieron un espacio al programa español Joaquín, el novato, en el que hablaron especialmente sobre la Kings League y sus proyectos a futuro con este torneo futbolístico.

La entrevista se transmitirá completa el próximo jueves 2 de noviembre, pero en España, según reveló el diario digital El Nacional, algunas de las partes de la conversación que se han filtrado ya causan controversia.



Según el medio, tras varios minutos enfocados en el deporte y los negocios, el periodista decidió mencionarle al exfutbolista el tema de su expareja. "Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?".

Sin pensarlo ni un segundo, Gerard Piqué señaló que "no creo que sea necesario". Las palabras del español causaron aún más interés en el periodista y los presentes en la entrevista por saber cómo ha vivido él su separación con Shakira.

Además, el exfutbolista señaló que no tiene planeado contar su parte de la historia y que, si decidiera hacerlo, sería dentro de varios años. "No conocéis mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Que si algún día lo contaré? No creo. No vale la pena. Si algún día me lo pienso hacemos un Novato 2. Entonces dentro de 15 años haremos El veterano", bromeó.



Por su parte, el periodista concluyó en su programa que, aunque desde un principio quiso que durante su entrevista el nombre de Shakira saliera a la luz, "Piqué está tan feliz que no quiere entrar en polémicas. Quizás lo cuente el día de mañana. Es su vida al final".