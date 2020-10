¿Por qué le negaron la visa a Dominic Wolf, el alemán que más ama a Colombia?

Dominic Wolf se ha vuelto famoso en redes sociales gracias al contenido positivo que muestra de Colombia. Gastronomía, bailes típicos, cultura y sitios turísticos son mostrados al mundo desde su cuenta.

Por la pandemia de coronavirus COVID-19, Dominic tuvo que regresar a su país. Se le venció el pasaporte para venir a Colombia y, al momento de renovarlo, no le dieron la autorización.

El influenciador afirmó que tiene una empresa de turismo sostenible registrada en Colombia y que durante cinco años ha pagado las visas, impuestos y hasta seguridad social en el país.

Dominic Wolf dijo que su deseo es vivir en Colombia y que siente que Alemania no es su hogar.

Sobre el tema se pronunció la Cancillería de Colombia. A través de un comunicado manifestó que “lo que ocurre es que su solicitud inicial no corresponde a su estatus migratorio. Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma ininterrumpida por cinco años y, al no cumplirse este requisito, no se admite la solicitud inicial”.

El ministerio recomendó que se acogiera al estatus migratorio que sea acorde a su situación.

Entre tanto, Dominic Wolf espera que le puedan renovar la visa que venía manejando para regresar a Colombia. Dice que no quiere un trato especial solo por hacer videos positivos del país, sino que le den un trato equitativo.