Programas nocturnos de Hollywood, los primeros en regresar tras el final de la huelga de escritores

Desde el pasado 27 de septiembre, los escritores y guionistas de Hollywood regresaron a los estudios, luego de 148 días de huelga. Con la reactivación de las grabaciones, los programas de entrevista nocturnos fueron los primeros en regresar a las pantallas de los hogares estadounidenses.



Con la buena noticia del preacuerdo entre los guionistas y los estudios , algunos de los presentadores que regresaron frente a las cámaras fueron Stephen Colbet, Bill Maher, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y John Olive.

Desde el mes de mayo, cuando inició la huelga, estos y otras producciones en los estudios más importantes de los Estados Unidos entraron en una pausa llena de incertidumbre. Aunque el acuerdo todavía no ha sido votado por los guionistas, logró que las grabaciones retomaran.

El primero en anunciar con felicidad su regreso a la televisión fue Bill Maher, quien regresó a la plataforma HBO con su programa 'Real Time with Bill Maher'. Luego le siguieron los conductores de NBC Jimmy Fallon y Seth Meyers con sus espacios 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' y 'Late Night with Seth Meyers', respectivamente.



Siguió el anuncio de la cadena ABC con el presentador Jimmy Kimmel y su programa 'Jimmy Kimmel Live', seguido por la CBS con el conductor Stephen Colbert y su espacio televisivo 'The Late Show With Stephen Colbert'. Así mismo, el presentador John Olive informó del regreso de 'Last Week Tonight', su espacio en los fines de semana.

A lo largo de los últimos meses en medio de la huelga, varios de estos presentadores de Hollywood emprendieron juntos un podcast llamado 'Strike Force Five', cuyas ganancias fueron destinadas al personal que quedó desempleado producto de la huelga.

Publicidad

¿En qué consiste el acuerdo entre los escritores y los estudios?

El convenio al que llegaron el sindicato Writers Guild of America y la AMPTP, que representa a los principales estudios y empresas de streaming, estipula de manera tentativa por tres años unas mejoras en las condiciones laborales de los guionistas de Hollywood.



Dentro de esas condiciones, que estaban entre los reclamos que llevaron a los escritores a la huelga, se establece que tendrán aumentos anuales del 5%, que los escritores que trabajen en un mismo proyecto no tendrán que dividirse los ingresos de salud y pensión, así como una protección frente a la inteligencia artificial.

Aunque los líderes sindicales firmaron este acuerdo con los representantes de los estudios, lo que permitió que desde las 00:00 horas del 27 de septiembre los escritores regresaran a trabajar, todavía queda pendiente la votación de este convenio, la cual se llevará a cabo entre el 2 y 9 de octubre.