Protagonistas de ‘Cincuenta sombras’ revelan cómo cubren sus zonas íntimas en escenas de sexo

Dakota y Jamie, o mejor dicho ‘Anastasia Steele y Christian Grey’, tienen técnicas para no estar totalmente desnudos. También deben ayudarse con un trago.

Las escenas de sexo siempre suponen un reto actoral para los protagonistas, en especial cuando se trata de una historia con tantos elementos sexuales como la trilogía de ‘Cincuenta sombras de Grey’.

A propósito de ‘Cincuenta Sombras Liberadas’, la película final de esta trilogía, la actriz Dakota Johnson explicó cómo se filmaron las escenas donde no tenía ropa y ‘tenía relaciones’ con su compañero de escenario.

“Realmente es poco sexy”, dijo la actriz de 28 años al portal marieclarie.com. Para cubrir sus partes íntimas tuvo que usar tangas adhesivas, "con un sistema de adhesión similar al de los pezones”. “Solo es pegajoso arriba, no es pegajoso en todos lados”, aclaró.

En la entrevista señaló que es “jodidamente bizarro”, pues usaba hasta dos piezas para reforzar y cuando el adhesivo se desgastaba “lo pegaba con súper cola a mi cuerpo para que no se cayera”, teniendo en cuenta el roce y el movimiento de las escenas.

El seductor ‘Christian Grey’, interpretado por el actor británico, también reveló cómo guardó sus genitales de la vista de las cámaras.

“Uso un bolsito”, le dijo Dornan a Jimmy Kimmel en entrevista. Pero antes de que la expresión ‘bolsito’ fuera malinterpretada aclaró que era “una expresión”: “no significa que sea de pequeño tamaño. ¡Uso una bolsa bastante grande!”

Como dato adicional, Jamie confesó que para escenas realmente difíciles es “necesario tomar un trago de algo fuerte antes".

