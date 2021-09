Residente se despachó con toda contra J Balvin: “Si no nos valoran, por qué tengo 31 Grammys"

En las últimas horas, el puertorriqueño Residente le respondió con toda a J Balvin por sus críticas hacia los Latin Grammy, luego de que el colombiano señalara que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no valoraba a los artistas urbanos.

En un video en su cuenta de Instagram, René Pérez se despachó contra el paisa.

“Los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo ¿de qué género estamos hablando? Porque yo vi que nominaron a muchos colegas que le metieron”, afirma Residente en el video.

El puertorriqueño nombró varios artistas del género urbano y pidió respeto por la edición de los Grammys de este año, ya que rendirá tributo a Rubén Baldes.

“¿Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana?”, afirmó René.

Además, cuestionó a J Balvin por “no haber pedido un boicot” cuando fue nominado 13 veces a los Grammys.

Publicidad

“Tu música es como carrito de Hot Dogs que a todo el mundo le gusta, pero cuando quieren comer bien van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, agregó Residente.

Otra de las leyendas del género, Don Omar, reaccionó al video de Residente: “Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”.

Por su lado, J Balvin, solo le respondió: “Respeto tu opinión”.

La polémica respecto a los Latin Grammy está encendida.