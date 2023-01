Revelador testimonio de Marcela Mar, quien se retiró los implantes mamarios luego de 25 años

En sus redes sociales , Marcela Mar, reconocida actriz colombiana, compartió un video sobre los motivos que la llevaron a retirarse sus implantes mamarios luego de tenerlos por cerca de 25 años. Y es que son varias las famosas que han tomado una decisión similar entre ellas: Ana Sofía Henao, Mary Mendéz, Marilyn Patiño, Sandra Muñoz, entre otras.

“Nací hace 43 años, tuve prótesis mamarias por 25 años, una locura, mucho más de la mitad de mi vida. Hace nueve días el doctor Alan González me retiro las prótesis mamarias“, contó la actriz.

En la grabación, manifestó “decidí explantarme porque ya tenía poco más de 10 años con las últimas prótesis y una celulitis me mando a urgencias, así que las opciones eran cambiarlas o retirarlas”.

Pero Marcela Mar fue más allá y abrió su corazón sobre este capítulo íntimo de su vida, un revelador testimonio de batallas y amor propio.

“Crecí en los años 90, una década que para mí estuvo marcada socialmente por figuras como Pamela Anderson, Natalia París y las reinas de belleza. A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí, desarrollé una inseguridad terrible, una sensación de insuficiencia que me acompañó una buena parte de mi vida”, manifestó.

Es por esto que se operó a los 19 años en contra de las opiniones de su mamá y su abuela.

“Como era independiente económicamente, pues me las puse sin tener en cuenta lo que ellas me decían”, dijo Marcela Mar.

Sin embargo, al poco tiempo empezó su calvario, pues una le hizo rechazo y tuvo que pasar por el quirófano dos veces más. Años más tarde uno de los implantes se perforó y debió cambiarlos nuevamente.

“Fue traumático, pero yo seguía insistiendo”, manifestó.

Marcela Mar relató además que hace 12 años su hijo tuvo un grave accidente automovilístico y ella fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto.

“Según estudios uno puede desarrollar esta enfermedad autoinmune después de un grave exalto emocional como este”, explicó.

Sin embargo, según dijo, “nunca sabré si mi condición la desarrollé por ese impacto emocional o por las prótesis, lo cierto es que mis síntomas fueron aumentando con el tiempo y por mi salud decidí explantarme”.

Finalmente, aseguró que se siente mucho mejor, gracias a su decisión, y envió un consejo a las mujeres que estén pasando por una situación similar.

“Me siento mucho mejor, puedo respirar nuevamente. Hoy sé que mi bienestar es lo más importante, me siento más libre, por fin me siento suficiente y me quiero y me acepto como soy. Si estás pensando en quitarlas, te recomiendo que lo hagas, es la mejor decisión que puedes tomar”, puntualizó.