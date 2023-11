Robaron a Kimberly Reyes a su llegada a Sevilla para los Latin Grammy 2023: "Me abrieron la maleta"

Este jueves 16 de noviembre en Sevilla, España, se llevarán a cabo los premios Latin Grammy 2023, por lo que la ciudad ha estado recibiendo a cientos de famosos, no solo músicos, que estarán en la gala. Pero Kimberly Reyes no tuvo una buena bienvenida.

La actriz barranquillera llegó a España como invitada a la gala en la que se premiaba a la Persona del Año de los premios, la cual se llevó a cabo el 15 de noviembre, dándole el reconocimiento a la cantante Laura Pausini.

A pesar de la buena experiencia por acudir a estos importantes eventos previos a la ceremonia de premiación, Kimberly Reyes denunció en sus redes sociales que fue víctima de un robo a su llegada a España.

"Tuve un pequeño contratiempo", empezó diciendo la famosa en sus historias de Instagram demostrando su indignación. Reyes relató que días antes de su viaje había preparado en su maleta y empacado "mi joyero de Pandora con todas las joyas que he conseguido en los viajes y que son súper especiales para mí".

Lamentablemente, al aterrizar en España y revisar su equipaje, Kimberly Reyes se percató de que todas sus joyas habían sido hurtadas.

"Me abrieron la maleta, abrieron todas las cosmetiqueras buscando algo. Casualmente ese joyero siempre lo llevo en el bolso de mano, pero esta vez lo traía en la maleta. No se imaginan cuánto me dolió eso", aseguró la actriz colombiana.

En resumen, Reyes aseguró que perdió toda la colección de joyas de la reconocida marca Pandora que había conseguido a lo largo de los últimos años. "Me quedé sin nada, solo las que traía puestas", expresó.

Sin embargo, cuando la marca se enteró de lo sucedido le hizo llegar a la actriz algunos accesorios hasta el hotel. "Ellos se portaron súper bonito, me trajeron aritos y otros productos, pero igual es horrible que pase esto en las aerolíneas", concluyó.

"Las cosas de valor es recomendable llevarlas en equipaje de mano, pero esa no es la idea", "Los sufrimientos de la gente de hoy en día", "Pandora no es ni de oro ni de plata, solo es marca y sí es caro", se lee en algunas de las reacciones de los internautas a la denuncia pública de la actriz.