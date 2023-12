Robaron en la casa de Andy Rivera en Medellín y le amargaron la Navidad

Mientras Andy Rivera celebraba la Navidad en casa de su padre Jhonny Rivera junto a toda su familia, en su vivienda en Medellín varios delincuentes irrumpieron para robar.

Luego de la Nochebuena, el cantante urbano regresó a su casa en la capital antioqueña y se encontró con la sorpresa de que varios objetos de valor no estaban. El artista perdió pertenencias entre joyas, dinero en efectivo y dos cajas fuertes.

Esta información la reveló Jhonny Rivera en sus redes sociales. Luego de mostrar en videos lo bien que la habían pasado en la noche del 24 de diciembre rezando la novena, cantando villancicos, repartiendo los regalos y cenando en familia, el artista popular apareció de nuevo manifestando lo que había sucedido en casa de su hijo.

"Mi gente, estoy más triste. Mirá que mientras celebrábamos aquí anoche la Navidad, los ladrones se le metieron en la casa a Andy, allá en Medellín", informó.

Publicidad

Jhonny Rivera no reveló la cifra a la que asciende la pérdida de su hijo, pero con las pertenencias que mencionó se deduce que el hurto fue millonario. Por fortuna, los delincuentes quedaron registrados en los videos de cámaras de seguridad, material que esperan ayude a las autoridades a capturarlos próximamente.

"Se ve que eran dos personas, pero seguramente eran más, afuera seguramente los estaban esperando para cargar", señaló el padre de Andy Rivera. El cantante señaló que los videos también serán publicados en redes sociales con la intención de que sus seguidores también puedan ayudar a identificar a los ladrones.

Por su parte, Andy Rivera ha guardado silencio en sus redes sociales ante lo sucedido. En días pasados, el cantante había señalado a sus seguidores que estaba avanzando con su tratamiento contra la depresión, celebrando que ya no estaba tomando tantos medicamentos.

Publicidad

"En estos momentos siento que estoy como reseteado, que tengo que volver a aprender a vivir una vida normal, me convertí en una persona que como que se mantiene muy encerrada, no salgo de la casa. Yo era una persona que le gustaba salir, se daba su rumbita de vez en cuando, iba al centro comercial, y se me olvidó hacer todo eso. Le cogí temor a hacer cualquier cosa", reveló el intérprete de Alguien me gusta.