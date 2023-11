Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, no será admitido en hotel de Bogotá

Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, está preparando su regreso a Latinoamérica con su gira internacional This is not a drill, con la que tiene una fecha programada para el próximo 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Sin embargo, el hotel en el que tenía planeado hospedarse rechazó su reserva recientemente.



Se trata de la cadena hotelera estadounidense Four Seasons, en la que el músico británico tenía hecha la reserva para su paso por Bogotá. Según conoció la agencia AFP a través de un responsable de la logística del show en la capital colombiana el hotel canceló la reserva.

Sin embargo, añadió a que "eso no afecta el show", para tranquilidad de los fanáticos de Waters que esperan verlo en el escenario. ¿Cuál es el motivo del hotel para rechazar la estadía del líder de Pink Floyd?

Esta es una acción en cadena que han tomado hoteles de Argentina, Uruguay y ahora Colombia, países en los que Roger Waters tiene presentaciones, luego de que el músico hiciera unas declaraciones sobre el conflicto entre Hamás e Israel que fueron calificadas por líderes internacionales como "antisemitas".



Roger Waters señaló en una entrevista con el periodista Glenn Greenwald que "¿cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso".

El músico ha sido abiertamente un crítico del gobierno israelí y luego de las acciones emprendidas por hoteles de Argentina y Uruguay, el mismo Roger Waters expresó a Página 12, un diario argentino, que se trata de un "lobby israelí" en su contra.

"Organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí", dijo el músico británico tras recibir las malas noticias del rechazo que le manifiestan algunas cadenas hoteleras de Latinoamérica.



Agregó también que "yo sé muy bien lo que siento en el corazón y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí y lo seguiré condenando porque está mal y estuvo mal desde el comienzo".