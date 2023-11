Andrés Cepeda dará en concierto benéfico en Bogotá para ayudar a la niñez vulnerable del país

El miércoles 22 de noviembre, el artista bogotano Andrés Cepeda dará un especial concierto llamado 'Melodías que siembran esperanza' en el Auditorio del Colegio Gimnasio Moderno, en Bogotá, por una causa benéfica.



El artista bogotano unió su gira internacional 'La ruta púrpura' a la Fundación Formemos, un colegio especial que ofrece una educación integral para el campo, para realizar este show que recaudará fondos para brindar educación a más de 150 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.

La mayoría de los menores que se verán beneficiados con el espectáculo de Andrés Cepeda pertenecen a familias que habitan en la ruralidad y que son de escasos recursos, algunos de ellos incluso son víctimas del conflicto armado y el desplazamiento.

Además de ofrecer clases tradicionales en áreas como Matemáticas, Historia y Ciencias a estos menores, los aprendizajes se complementan con prácticas en la granja, lo que le permitirá a estos jóvenes adquirir las habilidades necesarias para que, en un futuro, puedan desarrollar sus propios proyectos de emprendimiento o emplearse en importante áreas del campo.



Esas labores adicionales que se dan a los menores de edad van desde la actividad pecuaria con porcicultura, avicultura, cunicultura, lombricultura y ganadería; pero también la agrícola con el cultivo del café, huerta de hortalizas y vivero.

Quienes asistan al evento serán los grandes contribuyentes a la mejora en la calidad de vida de estos menores y, además, podrán escuchar en vivo canciones como Tengo ganas, El Carpintero del Amor y Día tras día.

Para asistir al evento, las personas deben realizar una donación y formar parte del concierto Melodías que siembran Esperanza, que se encuentra disponible en la página oficial de la Fundación Formemos.

Las entradas oscilan entre el millón de pesos en ubicación preferencial y los 500 mil pesos en palco. Los donantes deben proporcionar los datos de los asistentes al concierto, de acuerdo con su contribución, a través del siguiente número de celular: 3157639942.

Recientemente, el músico bogotano Andrés Cepeda se llevó un premio a casa en la edición de los Latin Grammy 2023, el cuarto en su carrera. Fue en la categoría mejor álbum vocal pop tradicional por su disco Décimo cuarto.



"Gracias a la academia, quiero dedicar este premio a mi familia, a mi país Colombia y al amor de mi vida, mi inspiración, mi esposa Elisa. Gracias a todo mi equipo, mis artistas colaboradores y especialmente a mi público que me ha inspirado y me ha motivado a seguir haciendo lo que hago con mi esencia, haciendo la música que amo y no la que me conviene", aseguró el cantante.