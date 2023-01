¡Se acabó la espera! HBO Max anunció la fecha de estreno de la reunión de ‘Friends'

Las cuentas oficiales en Instagram de HBO Max y 'Friends' dieron a conocer que la fecha de estreno del tan esperado reencuentro de seis de los personajes más famosos en la historia de la televisión estadounidense será el próximo 27 de mayo.

La noticia fue anunciada con un video de 30 segundos, en el que se ve a los seis actores caminando juntos.

El capítulo, que fue titulado ‘En el que todos se reúnen’ (The One Where They Get Back Together), fue grabado en el estudio 24 de Warner Bros., el mismo lugar donde se grabó la serie.

Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica y Chandler volverán a la pantalla en lo que, se presume, será un talk show. El especial contará con invitados como Justin Bieber, David Beckham, Cindy Crawford y Kit Harington, entre otros.