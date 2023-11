Sebastián Yatra confirma que terminó su relación con Aitana: "Vivimos una historia muy bonita"

Sebastián Yatra confirmó a la prensa internacional que su relación con Aitana se terminó. Luego de varios meses en los que fotos y videos de ellos juntos en España, Miami y diferentes eventos públicos confirmaran su romance, el cantante colombiano señaló que está "soltero".



Sebastián Yatra hizo la revelación al medio Telediario de México, tras su llegada a ese país. El cantante habló de su paso por los Grammy Latinos en Sevilla (España) y la manera en la que siente que el país azteca es un segundo hogar para su carrera, pero cuando le preguntaron por Aitana sorprendió con su respuesta.

"Con ella nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida", empezó diciendo el intérprete de Tacones rojos. Luego, con algo de tristeza, procedió a confirmar que ya no estaban juntos.

Sebastián Yatra señaló que actualmente ambos se encuentran solteros y que la quiere muchísimo.

"En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", sostuvo.

▶️#Exclusiva | Sebastián Yatra platicó con nosotros sobre si está saliendo con Aitana, esto fue lo que nos dijo.



November 27, 2023

Cabe recordar que los rumores de una relación entre los dos artistas iniciaron a principios de este año, luego de que ambos fueran jurados en el programa La Voz Kids en España.

Sebastián Yatra y Aitana empezaron a pasar más tiempo juntos y hasta fueron captados muy románticos por diferentes medios internacionales por las calles de Madrid, Los Ángeles y en un viaje que realizaron juntos a Miami.

Recientemente, la cantante española estuvo en el escenario del Movistar Arena, en Bogotá, presentando su Alpha Tour. De hecho, hay videos de la cantante llorando durante su presentación, en la que manifestó no estar emocionalmente bien.



"Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", señaló la cantante.