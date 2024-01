Selena Gomez se vuelve tendencia al presentarse en los Emmy 2024 con su novio Benny Blanco

Selena Gomez se presentó en la gala de los Premios Emmy 2024 con un hermoso vestido, justo unos días después de anunciar que está planeando su retiro de la música para dedicarse de lleno a la actuación. Su paso por la alfombra se hizo tendencia por llegar con Benny Blanco, su novio.

El productor musical, pareja de la actriz, es criticado en redes sociales por su aspecto, calificado como "desaliñado" por los internautas. Blanco desentonaba al lado de la exestrella Disney, dicen expertos en moda.

Selena Gomez, por su parte, lució un vestido creado por la casa de alta costura Oscar De la Renta, especialmente diseñado para ella en esta gala. Según revelaron los expertos, la confección de la pieza tardó casi 1.000 horas.

Se trata de un vestido con transparencia, sobre el que se forman figuras que se asemejan a hojas, las cuales fueron cosidas a mano con 450 mil lentejuelas de color vino.

Además, la actriz de Only Murders in the Building completó el look con su cabello recogido y un collar avaluado en medio millón de dólares de la prestigiosa marca de joyería Tiffany & Co, llamado “Bird On A Rock”.

¿Por qué Selena Gomez se retira de la música?

La actriz concedió una entrevista al podcast Smartless, de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, en el que reveló que prefiere la actuación por encima de la música.

"Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero con toda seguridad me decantaré por la interpretación", aseguró en el podcast. Con estas declaraciones sobre la mesa, Selena Gómez estaría preparando su próximo álbum musical, nuevas canciones que, aparentemente, serán las últimas que los seguidores conocerán de la cantante.

Con 31 años, Selena Gomez ya tiene más de dos décadas en el mundo del espectáculo y cumple 10 años desde el lanzamiento de su primer álbum como solista, una carrera que, asegura, ha disfrutado.

Por muchos años, la carrera de Selena Gómez brilló con sus lanzamientos musicales como 'Good For You', 'Fetish' o 'Lose You To Love Me', y su paso por series y películas como 'Los hechiceros de Waverly Place', 'Princesa por accidente' y 'Only Murders In The Building'.

Con su música, Gomez ha logrado una cifra de más de 50 millones de oyentes mensuales y ser una de las personalidades más seguidas en las redes sociales.