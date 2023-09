Shakira le envió mensaje a su imitadora en Yo me llamo: "Es espectacular"

Shakira reaccionó nuevamente por la actuación de su imitadora en Yo me llamo, de Caracol Televisión. Esta vez, la barranquillera le envió un saludo a través de las pantallas del programa matutino Día a Día.



"Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora, que es simplemente espectacular, y a todo el equipo de Yo me llamo", dijo la artista colombiana en un video que le mostraron a la participante del concurso en la mañana de este 21 de septiembre.

Andrea Correa, Yo me llamo Shakira en la nueva temporada del programa, estuvo como invitada este jueves 21 de septiembre en el programa matutino hablando de su paso por el programa y las buenas impresiones que ha causado a los televidentes. Como sorpresa, le tenían este video de su ídolo.

La imitadora chilena no pudo contener las lágrimas al ver que Shakira mencionaba su nombre. Aunque no es la primera vez que la barranquillera se refiere a Andrea Correa, esta fue especial para la participante porque le envió un saludo mucho más personalizado.

Correa aseguró que imitar a Shakira le ha traído grandes alegrías en su vida y, a través de interpretar las canciones de la colombiana, ha conseguido empoderarse como la misma artista.



Tras su primera audición en Yo me llamo, Amparo Grisales reaccionó bastante sorprendida no solo poe el parecido físico con la cantante, sino también por su voz e interpretación. Incluso la comparó con la original.

"Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino; el chanteo me encantó porque no perdiste el aire, no te sentiste cansada, bailaste, te moviste, físicamente fue impresionante. Los falsetes perfectos. Te digo que muy hermosa la loba”, expresó la diva colombiana.



Al parecer, las palabras de Amparo Grisales parecen haber sido una premonición, pues tan solo un día después la misma Shakira compartió en sus historias de Instagram la presentación. "Increíble, pero cierto. Mejor que el original", comentó en su publicación.