Abogado de Britney Spears denuncia que el padre intenta extorsionarla

La controversia legal entre Britney Spears y su padre continúa. Ahora Jamie está pidiendo una alta suma de dinero. De acuerdo con información de Variety , Mathew Rosengart, abogado la artista, dice el hombre está intentando "extorsionar" a su hija al pedir 2 millones de dólares en pagos a cambio de dejar su tutela.

"El status quo ya no es tolerable y Britney Spears no será extorsionada. El descarado intento de Spears de canjear la suspensión y la remoción a cambio de aproximadamente $ 2 millones en pagos, además de los millones ya cosechados del patrimonio de la Sra. Spears por el Sr. Spears y sus asociados, no tiene éxito", comentó el jurista.